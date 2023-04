40 000 kierowców zalega z rachunkami za Autopass: płacą za bompenger prawie cztery razy więcej

Ponad 40 tys. posiadaczy Autopass nie zapłaciło rachunków, wynika z danych firm pobierających opłaty drogowe. Takie zachowanie kierowców doprowadza do zawieszenia umowy umożliwiającej przejazdy po obniżonych kosztach. Różnica w cenie może sięgać 375 procent.

Jednym z przedsiębiorstw pobierających opłaty drogowe jest Fremtind Service. Jak informuje NRK, firma wysłała w 2022 roku polecenie zapłaty do 25 tys. kierowców. To posiadacze umów Autopass, którzy nie opłacili bompenger za przejazdy w różnych częściach kraju. Kolejne dziewięć tys. kontraktów rozwiązała firma Flytt, a blisko 6,5 tys. przedsiębiorstwo Skyttelpass.



Autopass uprawnia kierowców do korzystania ze zniżek na przejazdy. Ich wysokość różni się w zależności od regionu. W Rogaland, gdzie system bompenger obsługuje Skytteplass, nieposiadający umowy płacą 210 proc. więcej. Jak wylicza NRK – w Stavanger – trzykrotny przejazd przez bramki bez Autopass generuje koszt 150 NOK. Ze zniżką opłata maleje do 40 NOK. To 375 proc. różnicy.