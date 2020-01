192 000 000 koron wpływów z mandatów: fotoradary polują na piratów drogowych

Bezpieczniej na drodze

Dane drogówki (Utrykningspolitiet), które jako pierwszy przeanalizował portal broom.no, pokazują, że norweskie fotoradary (ATK, Automatisk trafikkontroll) przyczyniają się do zwiększania bezpieczeństwa na krajowych drogach. Z roku na rok coraz więcej kierowców przestrzega ograniczeń prędkości. W ubiegłym roku przepisowo prowadziło samochód 61,5 proc. osób, czym na łamach broom pochwalił się szef UP, Steven Hasseldal.



UP podaje, że dzięki ATK w promieniu 1 km od fotoradaru o połowę spadła liczba zabitych i rannych w wypadkach, zaś liczba samych wypadków spadła o 15 proc.