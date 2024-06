10 km/h wystarczy, by uratować życie? Mają pomysł, jak zwiększyć bezpieczeństwo norweskich dróg

Jeden na trzy śmiertelne wypadki w Norwegii powoduje nadmierna prędkość wbrew znakom lub jazda kierowcy zbyt szybko w stosunku do panujących na trasie warunków. Trygg Trafikk, organizacja działająca na rzecz poprawy bezpieczeństwa na norweskich drogach, uważa, że ​​obniżenie dopuszczalnej prędkości o zaledwie 10 km/h mogłoby wprowadzić wiele dobrego.

Trygg Trafikk powołuje się na wyliczenia Instytutu Ekonomiki Transportu (Transportøkonomisk Institutt), o których mowa we wkładzie Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) do Krajowego Planu Transportowego. Pokazują one, że zmniejszając średnią prędkość w strefach z ograniczeniem do 80 km/h do zaledwie 73 km/h, można uratować 23 osoby, które zginęłyby lub zostały ciężko ranne.