Północ Norwegii doczeka się pociągu? Wreszcie może powstać linia kolejowa do Tromsø

W Norwegii wraca temat utworzenia pociągu kursującego po północnej części kraju. Norweskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji zleciło Urzędowi ds. Kolei przeprowadzenie badań nad budową nowego połączenia kolejowego za kołem podbiegunowym. Przedłużenie linii Nord-Norgebanen miałaby prowadzić z Fauske do Tromsø.

Studium ma dostarczyć wiedzy, jak można zrealizować taką linię kolejową. Będzie ograniczone geograficznie do odcinka Fauske-Narvik-Tromsø, z możliwą linią boczną do Harstad. Opisze m.in. konsekwencje dla innych części sieci kolejowej zarówno po stronie norweskiej, jak i szwedzkiej.

Planuje się, że raport z wyboru koncepcji utworzenia połączenia zostanie przedłożony Ministerstwu Transportu i Komunikacji latem 2023 r. Minister transportu Jon-Ivar Nygård zapowiedział, że rząd wróci do projektu trasy na północy Norwegii w następnym krajowym planie transportowym i potraktuje go priorytetowo.

Później w kwietniu 2021 Storting zgodził się na propozycję, aby „zwrócić się do rządu o rozpoczęcie prac nad realizacją linii kolejowej w północnej Norwegii”. Szacuje się, że kolej do Tromsø może kosztować 130 miliardów koron, ale obliczenia są na razie obarczone dużą niepewnością. W pierwotnym założeniu linia miała stanowić przedłużenie obecnie istniejącego połączenia z okolic Bodø dalej na północ, z uwzględnieniem 11 stacji, aż do Tromsø.