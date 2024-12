Bez tego święta nie mają smaku. Boże Narodzenie na norweskim stole

Obfite i długie śniadanie to ważny element norweskich świąt. Fot. BrodogKorn.no

Norwegowie nie wyobrażają sobie świątecznych poranków bez tradycyjnych potraw i pieczywa, które doskonale podkreśla smak ulubionych dodatków. Najnowsze badanie wskazuje, że jajka, łosoś wędzony, różnorodne sery i świąteczne mięsa to najbardziej pożądane smakołyki na bożonarodzeniowych stołach.

Świąteczne śniadanie w Norwegii ma swoje korzenie w prostych posiłkach serwowanych przez pracodawców 24 grudnia. Z czasem ta tradycja przeniosła się do domów i stała się synonimem rodzinnej uczty w poranek 25 grudnia.



Obfite śniadanie podczas norweskich świąt składa się z dań zimnych i ciepłych, a kluczem do sukcesu są odpowiednie połączenia dodatków z pieczywem. Na przykład jajka – najpopularniejszy świąteczny przysmak – najlepiej smakują Norwegom z delikatnym chlebem pszennym lub chlebem na zakwasie. Z kolei wędzony łosoś i pstrąg idealnie komponują się z cięższym chlebem żytnim, przekazuje Opplysningskontoret for brød og korn (Biuro ds. Informacji o Pieczywie i Zbożach).