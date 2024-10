Ujawnili zarobki Haalanda. Może zazdrościć kolegom z Arabii Saudyjskiej

Erling Braut Haaland znalazł się w czołowej dziesiątce najlepiej opłacanych piłkarzy świata. Zawodnik zarobi w 2024 roku blisko pięciokrotnie mniej niż lider rankingu Cristiano Ronaldo. Zestawienie zdominowali przedstawiciele klubów z Arabii Saudyjskiej.

Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy świata opublikował 17 października magazyn Forbes. Norweska gwiazda – Erling Braut Haaland – zarobi w 2024 roku 60 mln USD (około 655 mln NOK). 46 mln USD (około 0,5 mld NOK) to wynagrodzenie otrzymywane w klubie. Pozostałą część to dochody uzyskiwane poza boiskiem. Wynik pozwolił mu zająć szóstą lokatę na świecie.



Od czerwca 2022 roku Haaland występuje na pozycji napastnika w angielskim Manchesterze City. W sezonie 2024/25 zajmuje pierwsze miejsce na liście ligowych strzelców. W siedmiu spotkaniach 10-krotnie trafiał do bramki rywali. Choć jego kontrakt trwa pięć lat, nie milkną plotki o zmianie klubowych barw. Ostatnie plotki mówiły o przenosinach do Barcelony.