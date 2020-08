Norweska kadra bez gwiazd na LGP w Wiśle: liderzy reprezentacji pozostaną w domu

Wisła jest jedynym przystankiem na mapie letniego cyklu. Fot. Anna Nagel, www.skijumper.pl

Pandemia pokrzyżowała letnie plany sportowców. Przez wprowadzone obostrzenia, niemal do zera ograniczono Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Jedyne zawody w sezonie odbędą się w Wiśle. Na konkursy, które odbędą się 22 i 23 sierpnia, wybierają się Norwegowie. Przez obostrzenia, jakie czekają po powrocie do Norwegii, szkoleniowiec reprezentacji postanowił nie wysyłać do Polski liderów kadry.

Reklama

Alexander Stoeckl, trener norweskiej reprezentacji, postanowił zabrać do Polski Andersa Haare i Robina Pedersena, którzy należą na co dzień do kadry narodowej. Dołączy do nich aktualny wicemistrz świata juniorów, Sander Vossan Eriksen. Czołowi zawodnicy kraju fiordów: Johann Andre Forfang, Daniel Andre-Tande oraz Robert Johansson pozostaną w domu, by kontynuować przygotowania do sezonu zimowego.

Wyjazd do Polski wiązałby się z obowiązkiem odbycia po powrocie do kraju fiordów 10-dniowej kwarantanny przez zawodników, którzy brali udział w zawodach nad Wisłą. Tego typu izolacja miałaby negatywny wpływ na system przygotowań do sezonu zimowego, który rozpocznie się w listopadzie, również w Polsce.

Trener Alexander Stoeckl zabiera do Wisły trzech Norwegów. Przed polską publicznością pokażą się Anders Haare, Robin Pedersen i Sander Vossan Eriksen.



Czołówka reprezentacji pozostanie w Skandynawii.#skijumpingfamily pic.twitter.com/HVNTSXnvO2 — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) August 17, 2020

W tradycyjnych warunkach Letnie Grand Prix w skokach narciarskich rozpoczęłoby się w lipcu i trwało do przełomu września i października. Z powodu złej sytuacji epidemicznej, z organizacji zawodów wycofały się Austria, Niemcy, Japonia, Rosja oraz Kazachstan. Polska federacja jest jedynym związkiem narciarskim, który zdecydował się zorganizować konkursy.