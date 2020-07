Norwescy skoczkowie ofiarami systemu: po kontuzjach zostali bez pieniędzy

Chociaż może się wydawać, że wszyscy czołowi sportowcy nie muszą się martwić o swój budżet, w rzeczywistości ich finansowa stabilność jest znacznie uzależniona od praktykowanej dyscypliny. Jednocześnie okazuje się, że walka z biurokracją i urzędami to domena nie tylko osób parających się „zwykłymi” zawodami. Przekonali się o tym norwescy skoczkowie narciarscy, których kontuzje pozbawiły środków do życia.

W nieco lepszej sytuacji znajduje się weteran norweskich skoków, 29-letni Fannemel, który wiąż ma nadzieję na dogadanie się z urzędem w sprawie świadczeń. Utytułowany skoczek nabawił się podobnej kontucji co kolega po fachu trochę wcześniej, bo w lipcu 2019. Mimo to do tej pory czeka na decyzję w sprawie przyznania zasiłku. – Liczę, że w końcu otrzymam to świadczenie, ponieważ przez lata zarabiałam uczciwie pieniądze i odprowadzałem podatki – powiedział sportowiec w wywiadzie dla TV2. Dodał, że sprawa ciągnie się od roku prawdopodobnie dlatego, że wymagała załączenia ogromnej liczby dokumentów, a NAV rzadko rozpatruje przypadki indywidualnych zawodników.