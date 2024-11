Norwescy skoczkowie na celowniku aktywistów. Poszło o produkcję broni i Palestynę

Amnesty International krytykuje kadrę norweskich skoczków narciarskich. Organizacja krytykuje głównego sponsora sportowców – NAMMO. Aktywiści i ich zwolennicy mówili o „uzbrajaniu ludobójstwa”.

Po dwóch sezonach na kaski norweskich skoczków narciarskich pojawiło się logo sponsora. Zawodnicy występują ze znaczkiem NAMMO, norwesko-fińskiej grupy produkującej m.in. amunicję i silniki rakietowe. – Przy takiej ilości wojen i konfliktów na świecie jest to niesmaczne. Szokujące widzieć norweskich sportowców rywalizujących z kulą na kasku – skomentował na łamach NRK Frank Conde Tangberg, doradca polityczny w norweskim oddziale Amnesty International. Po kwalifikacjach do zawodów mężczyzn na skoczni Lysgårdsbakken w Lillehammer pojawili się protestujący. Wygłaszali hasła antywojenne. Trzymali transparenty oraz flagi Palestyny. – Broń Nammo zabija Gazę – czytamy na jednym z transparentów. – Skoki narciarskie i sprzedaż broni nie idą w parze – widnieje na kolejnym.

Kadra nie zgadza się z aktywistami

Logo NAMMO z charakterystycznym pociskiem od dłuższego czasu znajduje się na kaskach reprezentacji kobiet. Nowa umowa sponsorska pozwoliła uwidocznić je także na męskich odpowiednikach. Wcześniej zauważalne było m.in. na nartach i strojach. – Rozumiem, że ludzie reagują. Należy im na to pozwolić [...] Z dumą prezentuję to logo. NAMMO to ważna dla Norwegii firma, która pomaga nam osiągnąć cele inwestycyjne, jakie wyznaczyliśmy sobie w NATO. Ponadto bardzo pomogli drużynie w badaniach nad aerodynamiką – skomentował w rozmowie z NRK Halvor Egner Granerud, jeden z liderów kadry.