Norwegów ratuje... zeszłoroczny śnieg. Zbliża się początek Pucharu Świata w skokach narciarskich

Zawody w Lillehammer zainaugurują kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni Lysgårdsbakken wystąpią kobiety, jak i mężczyźni. Organizatorzy nie mieli jednak powodów do zadowolenia. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że do przygotowania obiektu niezbędne było wykorzystanie sztucznego śniegu wyprodukowanego w 2023 roku.

Sportowcy pojawią się w Lillehammer w dniach 22-24 listopada. Około 10 dni przed ich występem w Lillehammer nie było ani naturalnego śniegu, ani na tyle zimno, aby można było użyć armatek śnieżnych. Organizatorzy skorzystali z zapasów sztucznego śniegu wyprodukowanego w ubiegłym roku. Przechowywano go na stadionie Birkebeiner. Przy pomocy koparek i ciężarówek transportowany był na Lysgårdsbakken.



Na szczycie obiektu sztuczny śnieg był mielony. Długie rury wystrzeliwały go na pozostałe obszary skoczni. Wyrównywał go specjalny pług. Celem organizatorów inauguracji Pucharu Świata 2024/2025 było przygotowanie Lysgårdsbakken na poniedziałek, 18 listopada. Umożliwiło to odbycie pierwszych treningów.