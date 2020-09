Norwegowie robią wyjątek w obostrzeniach: mecz Norwegia vs. Austria odbędzie się

Przepisy sformułowane przez UEFA mają zapewnić bezpieczne rozegranie spotkania. Fot. John Christian Fjellestad / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Rząd wprowadził wyjątki w obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa. Jednorazowe zmiany w regulacjach dotyczą przyjazdu do kraju fiordów piłkarzy reprezentacji Austrii. Wszystko po to, by udało się rozegrać spotkanie Ligi Narodów, które odbędzie się w piątek 4 września.

Specjalne regulacje oparte są na przepisach dotyczących zwolnień z kwarantanny pracowników, którzy przyjeżdżają do Norwegii z państw oznaczonych przez FHI na czerwono. – Warunkiem wprowadzenia tego wyjątku jest wdrożenie kompleksowych środków kontroli zakażeń w związku z meczem oraz spełnienie przez graczy wymagań dotyczących przeprowadzenia testów pod kątem zachorowania na COVID-19. Chcę podkreślić, że nie jest to ogólny wyjątek dla sportów czy międzynarodowych meczów piłki nożnej. To wyjątek dla tego jednego spotkania – skomentował sprawę minister kultury Abid Q. Raja.

„Mecz przebiegnie zgodnie z planem” – Zdecydowaliśmy się na ten wyjątek, by obie drużyny mogły przyjechać pełnym zespołem, niezależnie od tego, czy zawodnicy mieszkają w państwach strefy Schengen, czy poza nią. Cieszę się, że rywalizacja pomiędzy Norwegią i Austrią przebiegnie zgodnie z planem – dodaje Abid Q. Raja. Przedstawiciele norweskiej służby zdrowia nie pochwalają jednak tego pomysłu. Twierdzą, że sytuacja może stanowić precedens, na który powoływać się będą inni sportowcy. Podkreślają jednak, że przepisy sformułowane przez UEFA są zadowalające.



Norwegia oraz Austria znajdują się w pierwszej grupie dywizji B. Zawodnicy rozegrają spotkanie na Ullevaal, stadionie narodowym w Oslo. Piłkarze wybiegną na boisko 4 września o 20:45.