„Musimy zachować kontrolę nad epidemią”: rząd wstrzymuje łagodzenie obostrzeń

Premier Norwegii odniosła się do ostatnich tygodni epidemii w kraju fiordów. Fot. Torbjørn Kjosvold, Forsvaret (CC BY-NC 2.0)

Norweski rząd podjął decyzję, co dalej z obostrzeniami panującymi w kraju. O dalszych krokach Rady Ministrów poinformowała premier Erna Solberg na konferencji prasowej, która odbyła się 28 sierpnia. Jak zaznaczyła, sytuacja epidemiczna w państwie jest ściśle monitorwana.

Kolejna konferencja we wrześniu

Erna Solberg poinformowała, że rząd podejmie decyzję o możliwości łagodzenia obostrzeń w połowie września. Pochwaliła również gminy, które musiały walczyć z ogniskami infekcji. Zauważyła, że podstawowe zasady sanitarne muszą być kontynuowane. Za jedną z najważniejszych uznała zachowanie dystansu społecznego oraz konieczność zakrywania ust i nosa w miejscach wyznaczonych regulacjami.



Premier odniosła się również do wyjazdów zagranicznych mieszkańców kraju fiordów. Poprosiła Norwegów, by nie wyjeżdżali z państwa, jeśli nie jest to konieczne.