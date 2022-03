„Lewandowski i spółka zatopili szwedzki sen o mistrzostwach świata”. Norweska prasa po sukcesie Polski

Reprezentacja Polski awansowała do fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022. Wyjazd do Kataru umożliwiło zwycięstwo nad Szwedami (2:0). Mecz, który odbył się 29 marca, był szeroko komentowany w norweskich mediach. Sporo uwagi poświęcono gwiazdom obu zespołów – Robertowi Lewandowskiemu oraz Zlatanowi Ibrahimoviciowi.

– Decydujący moment nadszedł po przerwie w Chorzowie. Faul Jespera Karlströma dał Polakom rzut karny i okazji nie przepuścił Robert Lewandowski – czytamy w materiale przygotowanym przez NTB. – 23 minuty później błędy Szwedów utorowały drogę do bramki Piotrowi Zielińskiemu, który podwoił polską przewagę – opisuje szczegóły polskiego sukcesu agencja informacyjna. – Nie o to nam chodziło. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo – cytuje szwedzkiego obrońcę Victora Lindelöfa TV2. – Zadecydowały niewielkie błędy. Strzelili nam dwa gole, których nie powinniśmy stracić. Próbowaliśmy jakoś odpowiedzieć po drugiej bramce, ale czuliśmy się trochę tak, jakbyśmy upadli – dodał piłkarz.

Sukces Lewandowskiego, dramat Ibrahimovicia

Norweskie media najczęściej pokazywały zdjęcie wiwatującego Roberta Lewandowskiego, który cieszył się z wykorzystania rzutu karnego. – To utorowało drogę na mistrzostwa świata – czytamy na łamach Nettavisen. Dziennikarze poświęcili uwagę także gwieździe reprezentacji Szwecji – Zlatanowi Ibrahimoviciowi. Napastnik spędził na boisku ostatnie 10 minut meczu. Tuż po nim zapowiedział, że pomimo 41 lat będzie nadal grał. – Wszyscy są rozczarowani i przygnębieni, ale to normalne przy porażce. Każdy chce doświadczyć atmosfery mistrzostw świata i zagrać w finale, ale tak się niestety nie stało. [...] Mam nadzieję, że dopóki jestem zdrowy, będę mógł grać i wnieść coś do drużyny – cytują Ibrahimovicia norweskie media.