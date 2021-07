„Jeśli ktoś zasłużył na tytuł, to Włochy Manciniego”: norweska prasa po finale Euro 2020

Wyjątkowy finał, wyjątkowi Włosi i niepotrafiący przegrywać Anglicy – tak norweska prasa opisuje finał Euro 2020. W licznych komentarzach doceniono m.in. trenera nowych mistrzów Europy. Największa krytyka spadła na brytyjskich kibiców, którzy oskarżani są o rasizm i zdemolowanie Londynu.

Ostatni mecz piłkarskich mistrzostw Europy 2020 rozstrzygnęły rzuty karne. 11 lipca na londyńskim Wembley górą byli Włosi, którzy trzykrotnie umieścili piłkę w bramce. Sztuka ta nie udała się Anglikom, którzy Gianluigiego Donnarummę pokonali tylko przy dwóch próbach. Regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 1:1. – Zadecydowały rzuty karne. Reszta przeszła do historii – podsumował Even Lübeck na łamach Nettavisen.

„Dzieło Manciniego”

Największe pochwały płyną do selekcjonera reprezentacji Roberto Manciniego. Prowadzący drużynę od 2018 roku trener uznawany jest za osobę, która odmieniła włoską piłkę. Publicyści zwracają uwagę, że tylko piłkarski sukces może zjednoczyć Włochów, którzy są podzieleni ze względu na duże różnice występujące między regionami. – To brutalne, że rzuty karne rozstrzygnęły finał mistrzostw Europy. Jeśli jednak któryś zespół miał zasłużyć na zdobycie tytułu, były to Włochy Roberto Manciniego – ocenił dla NRK Thore Haugstad. Dziennikarz chwali także obrońców z Półwyspu Apenińskiego oraz wskazuje na niezwykłą atmosferę, która panuje wewnątrz zespołu.