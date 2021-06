„Szwecja vs. Lewandowski 3:2”: norweska prasa o ostatnim meczu Polaków na Euro 2020

Robert Lewandowski był w środę autorem najpiękniejszych bramek oraz ofiarą niewykorzystanych sytuacji. Fot. Sven Mandel - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79676879

Za polskimi piłkarzami ostatni „mecz o wszystko” na Euro 2020. Biało-czerwoni przegrali z reprezentacją Szwecji 3:2. Porażka oznacza pożegnanie się z mistrzostwami Europy. Jak środowe spotkanie ocenili komentatorzy w norweskich mediach?

– Emil Forsberg zapewnił reprezentacji dwa gole w meczu, w którym Szwedzi wyrzucili Polskę z mistrzostw Europy. Choć Robert Lewandowski zrobił to samo, stracił szansę na dalszą grę – czytamy w pomeczowym komentarzu przygotowanym przez redakcję Dagbladet. Artykuł otwiera symboliczny tytuł „Szwecja vs. Lewandowski 3:2”.



23 czerwca biało-czerwonym nie udało się pokonać Szwedów. Poza pochwałami za dwie strzelone bramki, dziennikarze zwracają uwagę na sytuację z pierwszej połowy. Wypominają Lewandowskiemu moment, w którym trzykrotnie nie udało mu się umieścić piłki w bramce. Dwie próby zakończyły się strzałem w poprzeczkę. – To była największa szansa tych mistrzostw Europy na bramkę – komentował w NRK Egil Drillo Olsen.