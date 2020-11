Izrael domaga się 1,6 mln NOK od Norwegów: efekt odwołanego meczu towarzyskiego

Izraelski Związek Piłki Nożnej domaga się rekompensaty od norweskiej federacji. Organizacja wyceniła podróż oraz pozostałe koszty na 1,6 mln koron norweskich. Przedstawiciele kraju fiordów nie zgadzają się z takimi wyliczeniami i wymagają dokumentacji.

Norwegom grozi pozew

Norweska federacja przyznała, że rywale w meczu, który miał sie odbyć 11 listopada, domagają się odszkodowania. Gotowi są zapłacić 0,5 mln koron norweskich. Strona izraelska domaga się jednak co najmniej kolejnych 800 tys. NOK. Jest również gotowa pozwać Norwegów. Zgodnie z regułami obowiązującymi w UEFA i FIFA, gospodarz spotkania zapewnia przyjezdnym zakwaterowania, boisko oraz transport lokalny. – To są koszty, które ponieśliśmy. Poprosiliśmy o udokumentowanie, jakie dodatkowe opłaty wiązały się z przyjazdem piłkarzy Izraela do Norwegii. Jeśli roszczenia zostaną odpowiednio uargumentowane, zapłacimy wskazaną kwotę. Takie zachowanie sugeruje m.in. UEFA – dodaje Kai-Erik Arstad.