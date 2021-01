Ruszają półfinały Melodi Grand Prix 2021: w pierwszym wystąpi polsko-norweska gwiazda

16 stycznia rozpocznie się cykl półfinałów 61. edycji Melodi Grand Prix, norweskich eliminacji do Konkursu piosenki Eurowizji. Podczas sobotnich występów widzowie będą mogli liczyć na polski akcent – w szranki z trójką pozostałych uczestników stanie bowiem zespół Beady Belle, czyli Beate S. Lech, wokalistki o polsko-norweskich korzeniach.

Zapytana przez naszą redakcję, co skłoniło ją do podjęcia takiego kroku, odparła, że wielokrotnie już zapraszano ją do udziału w MGP, jednak z braku czasu nigdy się na to nie zdecydowała. Była zbyt pochłonięta trasami koncertowymi i własnym projektem. Poza tym wysyłano jej propozycje utworów, które miałaby wziąć na warsztat, ale nie przypadły jej do gustu. – Wykonywanie piosenek, których „nie czuję”, jest dla mnie pozbawione sensu. One muszą wypływać ze mnie, muszę utożsamiać się z tym, co przekazuję ze sceny. Na tym od 20 lat opieram swoją pracę i karierę – tłumaczy Beady Belle.