Obiad 50 metrów nad ziemią: podniebna restauracja już wkrótce dotrze do Norwegii

Pomysł na stworzenie Dinner in the Sky zrodził się w Belgii w 2007 roku. Wkrótce na tyle zaciekawił franczyzobiorców z całego świata, że do dziś podniebne restauracje zdążyły odwiedzić kilkadziesiąt państw. flickr.com/ fot. janitors/ Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Jak to jest spożywać posiłek i móc podziwiać panoramę okolicy, niemal dryfując w powietrzu przy stole? Już wkrótce będą mogli się o tym przekonać również mieszkańcy kraju fiordów, a to za sprawą sieci restauracji Dinner in the Sky, której kolejny ruchomy punkt dotrze do czterech miast w Norwegii.

Jeszcze tego lata miniaturowy lokal zawieszony na dźwigach ok. 46 metrów nad ziemią pojawi się w twierdzach Kongsvinger, Oscarsborg i Fredrikstad, a także na terenie dawnej morskiej bazy wojskowej w Stavern. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem norweskiej strony restauracji

Latem w czterech norweskich miastach Pomysł na stworzenie Dinner in the Sky zrodził się w Belgii w 2007 roku. Wkrótce na tyle zaciekawił franczyzobiorców z całego świata, że do dziś podniebne restauracje zdążyły odwiedzić kilkadziesiąt państw i zapewnić swoim gościom nie tylko niezapomniane wrażenia z powietrznych kolacji, lecz także ślubów czy nawet koncertów 50 metrów nad ziemią.

Dinner in the Sky rozpocznie norweską trasę od Kongsvinger, gdzie zawita w dniach 4-12 czerwca, następnie przeniesie się do Fredrikstad (17-27 czerwca), Oscarsborg (1-11 lipca), a ostatecznie do Stavern (15-25 lipca).

Ceny rezerwacji rozpoczynają się od 1890 koron za jedno miejsce przy czteroosobowym stoliku. Do wyboru goście mają trzy pory w ciągu dnia: do Dinner in the Sky mogą się wybrać na lunch (godz. 14:00) lub obiad (godz. 18:00 i 20:00). Warto mieć na uwadze, że stawki mogą być wyższe w zależności od wybranej godziny. Przykładowo za rezerwację stolika w Kongsvinger 9 czerwca o 14:00 zapłacimy 7560 koron, o godz. 18:00 i 20:00 natomiast już 11560 koron.

Bezpiecznie, ale bez WC Jak zapewnia na łamach Dagbladet kierowniczka ds. marketingu norweskiej edycji Dinner in the Sky, Jill Bottolfsen, podniebne lokale są bezpieczne i będą w nich przestrzegane również środki kontroli zakażeń. Znajdzie się w nich miejsce dla 32 gości, dwóch szefów kuchni i czterech kelnerów, a także pracowników ochrony. Strefa przeznaczona do spożywania posiłków zostanie ogrodzona siatką w rozmiarze 35 x 20 metrów.

Przystawkę goście otrzymają przed wjazdem na platformę, na górze zostanie im zaserwowane danie główne, natomiast w drodze z powrotem na ziemię będą jeszcze mogli liczyć na deser. Cała przygoda potrwa około godzinę. Należy jednak mieć na uwadze, że w powietrzu nie będzie możliwości skorzystania z toalety.