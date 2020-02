Norweski szlagier w elitarnym TOP 5. Teledysk do „Take On Me” ma ponad miliard wyświetleń w serwisie YouTube

Wieść o utworze po pierwszej premierze w 1984 roku przeszła niemal bez echa. flickr.com/ fot. media.digest/ Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Zespół a-ha dołączył do elitarnego grona wykonawców, którzy mają na koncie najchętniej oglądany teledysk na platformie YouTube. Ich przebój Take On Me właśnie dorobił się ponad miliarda wyświetleń na najpopularniejszej stronie z filmami. Norwegowie pochwalili się wynikiem na Instagramie 19 lutego.

Taka frekwencja to rzadkie zjawisko nawet dla materiałów wideo, które istnieją w bibliotece serwisu od początku jego uruchomienia. W przypadku teledysków do utworów nagranych w minionym stuleciu miliard wyświetleń przypadł w udziale tylko czterem piosenkom: Smells Like Teen Spirit Nirvany, Bohemian Rhapsody zespołu Queen i dwóm singlom z dorobku Guns N 'Roses, czyli November Rain i Sweet Child O'Mine.

Komiksowe love story i wykorzystana druga szansa Piątym najchętniej oglądanym klipem XX wieku jest właśnie szlagier Norwegów. Na początku jednak niewiele wskazywało na to, że a-ha w ogóle zaistnieje w świadomości słuchaczy. Take On Me wydano bowiem w małym nakładzie jeszcze przed nagraniem debiutanckiej płyty. Wieść o utworze po pierwszej premierze w 1984 roku przeszła niemal bez echa, jednak synthpopowcy z kraju fiordów otrzymali od wytwórni drugą szansę – rok później z teledyskiem. Ten zabieg okazał się strzałem w dziesiątkę.

Oryginalne efekty wizualne – ręcznie odrysowywane ołówkiem klatki filmu – w połączeniu z chwytliwymi akordami i refrenem sprawiły, że zespół nie schodził ze szczytu list przebojów w 36 krajach, a ich klip z anteny MTV. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych utworów na świecie i sztandarowym hitem z lat 80.

a-ha - Take On Me (Official 4K Music Video)

Jeśli chodzi o numery nagrane już w XXI wieku, pierwszy miliard na YouTube zaliczył teledysk do Gangnam Style. Sukces powtórzyły również tytuły: Despacito, Shape of You i Uptown Funk, podaje magazyn People.