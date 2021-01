Netflix będzie mieć konkurenta. Kolejna platforma streamingowa wkracza do Norwegii

25 marca w Norwegii rusza platforma streamingowa Paramount+. Do tej pory usługa była dostępna w ograniczonym zakresie w ramach niektórych pakietów telewizyjnych. Pod koniec marca rusza już w pełnej wersji.

Platforma Paramount+, która należy do ViacomCBS Nordics, rusza w Skandynawii pod koniec marca. Najpierw serwis wystartuje jednak w USA - data premiery to 4 marca.

Szczegóły później

Data premiery Paramount+ w Norwegii to na razie jedyna konkretna informacja. ViacomCBS, właściciel Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV i Comedy Central, na razie nie zdradza szczegółów, takich jak koszt subskrypcji, dostępne pakiety czy treści udostępnione dla norweskich abonentów. Wszystkie te informacje poznamy bliżej startu Paramount+.



Poniżej: ViacomCBS Nordics informuje, że w 2021 poszerzy ofertę Paramount+ o ok. 6 tys. tytułów. Do koncernu należą takie tytuły, jak: Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS i Master of Sex.