„Mission: Impossible” wraca do Norwegii. Sceny powstaną na Svalbardzie

Cruise był producentem wszystkich ośmiu filmów Mission Impossible, które zostały nakręcone i są w produkcji. stock.adobe.com/ fot. Walter Cicchetti/ tylko do użytku redakcyjnego

Chociaż w grudniu 2022 norweskie władze odmówiły finansowania nowej części cyklu „Mission: Impossible”, amerykański gwiazdor Tom Cruise wraca do Norwegii, aby nagrać fragmenty kolejnego hitu.

Potwierdza to Norweski Instytut Filmowy w wiadomościach radia P4. Pod koniec ubiegłego roku firmie Paramount odmówiono wsparcia pieniężnego na filmowanie na Svalbardzie ze względu na ustawę o ochronie środowiska.

Mimo to zdjęcia do nowej produkcji będą prawdopodobnie kręcone na Svalbardzie w najbliższych tygodniach. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda Hollywood realizuje fragmenty „Mission: Impossible” w Norwegii. 2020 roku w kraju fiordów kręcono urywki „Dead Reckoning – Part One”, zaś w 2018 pewne sceny cyklu uwieczniono na Preikestolen w Rogaland.