Eurowizja 2024: Polski zabraknie w finale, ale Norwegia nadal ma szanse. Jak poradzi sobie Gåte?

Za nami dwa półfinały Konkursu Piosenki Eurowizji 2024, podczas których lista uczestników głównej imprezy w Malmö stała się jasna. 11 maja w wielkim finale nie wystąpi co prawda reprezentantka Polski, Luna, za to szanse na wygraną wciąż mają Norwegowie z zespołu Gåte.

Norwegia to jedno z dziesięciu spośród 16 państw, które awansowały do ​​sobotniego finału. Gunnhild Sundli, wokalistka Gåte, nie kryła łez, gdy ogłoszono, że kraj fiordów zdobył przychylność widzów i zdobył liczbę głosów wystarczającą do finałowej kwalifikacji.