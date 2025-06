Chcą straumatyzować Buką kolejne pokolenie: Norwegowie tworzą grę opartą na Muminkach

Zdarza się rzecz niesłychana. Pierwszy raz w dziejach Muminek wybudza się przed czasem z zimowego snu. Morze wciąż śpi pod lodem. Zasypany śniegiem muminkowy dom wygląda bardzo samotnie. Mama nie budzi się, śni zwinięta w obojętną kulkę. Jak biedny Muminek ma sobie poradzić? Znamy tę historię z Zimy Muminków Tove Jansson. Niedługo Norwegowie wypuszczą grę komputerową na jej podstawie.

W książkowej wersji Muminki kryją w sobie wiele melancholii, smutku. Świat, tak piękny w radosne, letnie dni, wydaje się czasem taki kruchy. Choćby wtedy, gdy nadchodzi zima… Zalękniony Muminek, pierwszy raz widząc sąsiedztwo w zaśnieżonej szacie, reaguje na ten nieznany widok solidną porcją strachu: „Popatrzył na krzak jaśminu, który był bezładną plątaniną, nagich gałęzi, i pomyślał przerażony: Umarł, cały świat umarł, kiedy spałem. Ten świat należy do kogoś innego, kogo nie znam. Może do Buki. I nie został zrobiony po to, aby żyły w nim Muminki”.