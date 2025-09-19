Zgon podczas pracy w Norwegii. Wypadek nie jest najpopularniejszy

Główną przyczyną zgonów związanych z pracą są nowotwory. stock.adobe.com/licencja standardowa

Z raportu przygotowanego na zlecenie wszystkich nordyckich inspekcji pracy wynika, że znacznie więcej osób umiera z powodu chorób wywołanych wykonywaniem danego zawodu niż wypadków przy pracy. Co roku w Norwegii około 1100 osób zapada na raka związanego ze swoją profesją. Mężczyźni są w tej kwestii bardziej podatni niż kobiety.

Badanie pokazuje, że tylko jeden procent wszystkich zgonów związanych z pracą jest spowodowany wypadkami. Nowotwory połączone z wykonywaniem zawodu to zaś aż 46 proc. przyczyn śmierci pracowników. W 2019 r. w krajach skandynawskich w wyniku urazów i chorób zawodowych zmarło ogółem 11 587 osób, podczas gdy 143 wskutek tragicznego wypadku.

Chorób będzie więcej Główną przyczyną zgonów związanych z pracą są nowotwory. Następnie pojawiają się choroby układu krążenia spowodowane m.in. stresem i długim dniem pracy.

Mimo że choroby są przyczyną lwiej części zgonów związanych z życiem zawodowym, zarówno doniesienia Inspekcji Pracy, jak i informacje ze strony mediów w dużej mierze skupiają się na gwałtownych urazach i wypadkach przy pracy – zauważa raport. Jego norwescy autorzy uważają, że Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie powinien przestać dbać o ryzyko wypadków w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, ale musi zwracać większą uwagę na ryzyko chorób wynikających ze złych warunków pracy.

Przypadki śmiertelne związane z życiem zawodowym stanowią jedynie część ogólnego obciążenia dolegliwościami związanymi z pracą.Źródło: pxhere.com / CC0 Public Domain

Szacunki wskazują, że w przyszłości liczba zgonów związanych z pracą z powodu nowotworów prawdopodobnie wzrośnie. Wynika to w szczególności z narażenia na działanie azbestu zawartego w materiałach budowlanych poddawanych renowacji i rozbiórce. Azbest jest wysoce rakotwórczy. Z raportu wynika, że to nadal najważniejszy czynnik powodujący zgony związane z pracą.

Nie tylko rak Terminy „choroba zawodowa” lub „śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy” są zwykle używane w przypadkach, które dają prawo do odszkodowania w ramach ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Jednak z nordyckiego raportu wynika, że ​​liczba zgonów i chorób związanych z pracą obejmuje znacznie więcej aspektów.

Co więcej, przypadki śmiertelne związane z życiem zawodowym stanowią jedynie część ogólnego obciążenia dolegliwościami związanymi z pracą. Na przykład choroby układu mięśniowo-szkieletowego, które wpływają na jakość życia ludzi, nie są uwzględniane w tych obliczeniach.

Raport końcowy zostanie opublikowany jeszcze w tym roku. Projekt finansowany jest przez Nordycką Radę Ministrów.

Źródła: emagasin-loaktuelt.lomedia.no, frifagbevegelse.no, ilo.org