  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Zgon podczas pracy w Norwegii. Wypadek nie jest najpopularniejszy

Redakcja

19 września 2025 12:55

Zgon podczas pracy w Norwegii. Wypadek nie jest najpopularniejszy

Główną przyczyną zgonów związanych z pracą są nowotwory. stock.adobe.com/licencja standardowa

Z raportu przygotowanego na zlecenie wszystkich nordyckich inspekcji pracy wynika, że znacznie więcej osób umiera z powodu chorób wywołanych wykonywaniem danego zawodu niż wypadków przy pracy. Co roku w Norwegii około 1100 osób zapada na raka związanego ze swoją profesją. Mężczyźni są w tej kwestii bardziej podatni niż kobiety.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Badanie pokazuje, że tylko jeden procent wszystkich zgonów związanych z pracą jest spowodowany wypadkami. Nowotwory połączone z wykonywaniem zawodu to zaś aż 46 proc. przyczyn śmierci pracowników. W 2019 r. w krajach skandynawskich w wyniku urazów i chorób zawodowych zmarło ogółem 11 587 osób, podczas gdy 143 wskutek tragicznego wypadku.

Chorób będzie więcej

Główną przyczyną zgonów związanych z pracą są nowotwory. Następnie pojawiają się choroby układu krążenia spowodowane m.in. stresem i długim dniem pracy.
Bezrobocie w Norwegii wzrosło. To najgorszy wynik od 19 miesięcy
Mimo że choroby są przyczyną lwiej części zgonów związanych z życiem zawodowym, zarówno doniesienia Inspekcji Pracy, jak i informacje ze strony mediów w dużej mierze skupiają się na gwałtownych urazach i wypadkach przy pracy – zauważa raport. Jego norwescy autorzy uważają, że Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie powinien przestać dbać o ryzyko wypadków w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, ale musi zwracać większą uwagę na ryzyko chorób wynikających ze złych warunków pracy.
Przypadki śmiertelne związane z życiem zawodowym stanowią jedynie część ogólnego obciążenia dolegliwościami związanymi z pracą.

Przypadki śmiertelne związane z życiem zawodowym stanowią jedynie część ogólnego obciążenia dolegliwościami związanymi z pracą.Źródło: pxhere.com / CC0 Public Domain

Szacunki wskazują, że w przyszłości liczba zgonów związanych z pracą z powodu nowotworów prawdopodobnie wzrośnie. Wynika to w szczególności z narażenia na działanie azbestu zawartego w materiałach budowlanych poddawanych renowacji i rozbiórce. Azbest jest wysoce rakotwórczy. Z raportu wynika, że to nadal najważniejszy czynnik powodujący zgony związane z pracą.

Nie tylko rak

Terminy „choroba zawodowa” lub „śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy” są zwykle używane w przypadkach, które dają prawo do odszkodowania w ramach ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Jednak z nordyckiego raportu wynika, że ​​liczba zgonów i chorób związanych z pracą obejmuje znacznie więcej aspektów.
Sala z kulkami, symulator wyścigów samochodowych i maszyna do lodów. Czy to jeszcze norweski urząd, czy już sala zabaw?
Co więcej, przypadki śmiertelne związane z życiem zawodowym stanowią jedynie część ogólnego obciążenia dolegliwościami związanymi z pracą. Na przykład choroby układu mięśniowo-szkieletowego, które wpływają na jakość życia ludzi, nie są uwzględniane w tych obliczeniach.
Raport końcowy zostanie opublikowany jeszcze w tym roku. Projekt finansowany jest przez Nordycką Radę Ministrów.
Źródła: emagasin-loaktuelt.lomedia.no, frifagbevegelse.no, ilo.org
