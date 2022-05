Nowe stawki minimalne w budowlance. Pracownicy zarobią więcej

Norweski Związek Pracowników (Norsk Arbeidsmandsforbund) i Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Budowlanego (BNL) 4 maja doszły do porozumienia w sprawie umów i stawek minimalnych dla osób zatrudnionych w branży budowlanej. Zmiany dotyczą prywatnych obiektów, których kontrahentem jest BNL, na lata 2022-2024.

W ugodzie w 2020 roku strony ustaliły podwyżkę płacy minimalnej z 210,50 do 220 koron za godzinę przy pracy w wymiarze 37,5 godziny tygodniowo. W następnym roku doliczono dodatkowo 2,25 korony. Teraz kwoty zwiększono z 222,25 do 233,25 koron. Ponadto firmy budowlane mają obowiązek ułatwiać ustawiczne i dalsze kształcenie pracowników.

W trosce o kobiety i kwalifikacje

Do taryfy został dodany ogólny dodatek w wysokości 4 koron, który będzie obowiązywał wstecz od 1 kwietnia br. Bonus za posiadanie dokumentu uznania kwalifikacji (fagbrev) wzrasta do 13,50 korony, zaś stawka za wyżywienie, którą otrzymuje się przy przepracowaniu co najmniej dwóch godzin nadliczbowych będzie teraz wynosić 96 koron. Stawka dodatku za przejechane kilometry zostaje zwiększona o 40 øre do 2,40 korony.