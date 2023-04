Sezon na wymianę opon: Inspekcja Pracy kontroluje branżę samochodową

Arbeidstilsynet apeluje też do korzystających z usług myjni ręcznych, warsztatów czy punktów wymiany opon, by sprawdzali, czy dana firma widnieje w krajowym rejestrze. Można to sprawdzić tutaj lub na stronie Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen). - Jeśli kupujesz usługi od zatwierdzonej firmy, przyczyniasz się do walki z wyzyskiem i przestępczością w miejscu pracy - podkreśla Vollheim.