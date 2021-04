Norwegia wynagrodzi zakaz wjazdu pracownikom zagranicznym: wkrótce rusza system rekompensat

W tym tygodniu ruszy nowy, zapowiedziany jeszcze w marcu, system rekompensat dla obywateli EOG, którzy nie mogą pracować w Norwegii ze względu na surowe ograniczenia wjazdowe i zamknięte granice kraju fiordów, informuje norweski rząd w komunikacie prasowym z 16 kwietnia.

Jak tłumaczy cytowany w rządowym komunikacie minister pracy i spraw socjalnych Torbjørn Røe Isaksen, program oznacza, że pracownicy zagraniczni otrzymają odszkodowanie w wysokości 70 proc. podstawy zasiłku chorobowego do 6G. Do jego wypłaty zobowiązani są pracodawcy, którzy następnie będą mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy z Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV).

Do świadczenia mają prawo pracownicy zagraniczni z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nie mogli przyjechać do pracy nad fiordy wskutek wprowadzenia środków kontroli emisji koronawirusa w Norwegii. Muszą oni być członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i osobami zatrudnionymi przez pracodawcę w Norwegii 29 stycznia 2021 r.

Imigranci zarobkowi dostaną od Norwegii odszkodowanie. To rekompensata za utratę dochodów po zamknięciu granic