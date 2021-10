Ponad 600 000 pracowników w Norwegii ma niskie zarobki. Najgorzej w sklepach, hotelach i gastronomii

Ponad 600 tys. pracowników w Norwegii to osoby nisko opłacane, wynika z najnowszego raportu fundacji badawczej Fafo. Ci, którzy zarabiają najmniej, w ostatnich latach odnotowali również najniższy wzrost płac. Najgorszą sytuację pod tym względem obserwuje się w sklepach, budownictwie i branży gastronomicznej.

Podczas gdy w 2008 r. nieco ponad 21 proc. miejsc pracy na norweskim rynku stanowiły pozycje z niskim wynagrodzeniem, w 2018 roku odsetek ten wzrósł do 27 proc. Kim są osoby nisko opłacane? W definicji Fafo chodzi o wszystkich pracowników, którzy zarabiają mniej niż 221 koron za godzinę. Odpowiada to rocznemu wynagrodzeniu na pełnym etacie poniżej 430 tys. koron.

Łącznie 58 proc. wszystkich osób, które według naukowców mają niską pensję, ma ponad 30 lat. W grupie do 40. roku życia wśród osób nisko opłacanych jest mniej więcej tyle samo kobiet, co mężczyzn. U starszych odsetek kobiet wzrasta. Aż 44 proc. wszystkich pracowników urodzonych za granicą w Norwegii to osoby nisko opłacane, pisze Fafo.