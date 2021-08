Norwegowie przepracowali prawie najmniej godzin w skali Europy. Pandemia niewiele wpłynęła na wynik

Norwegia jest jednym z krajów w Europie, które przepracowały najmniej godzin w tygodniu pracy w 2020 roku. Pod względem średniej liczby godzin przepracowanych przez ludność ustępuje jedynie Danii i Holandii, podają najnowsze dane Eurostatu.

Według danych Eurostatu, podczas gdy średni czas pracy w Holandii w skali tygodnia wynosi tylko 30,3 godziny, w krajach skandynawskich znajdujących się w tej kategorii na podium – Danii i Norwegii – wynosi on odpowiednio 33,4 oraz 33,7 godziny. Dla porównania Polacy przepracowali w zeszłym roku średnio 40,1 godziny tygodniowo.

Covid-19 popsuł statystyki

Ogółem w 2020 r. liczba przepracowanych godzin w głównym zawodzie spadła w Unii Europejskiej o 12 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Eurostat tłumaczy taki trend działaniami podjętymi w odpowiedzi na pandemię covid-19, która skłoniła wiele osób do zmiany wymiaru pracy i przyczyniła się do spadku ich aktywności zawodowej w 2020 r. Środki kontroli infekcji związane z pandemią doprowadziły do ​​tego, że wiele osób przez pewien czas pozostawało bez pracy.