Co trzecia firma narusza środki kontroli zakażeń. Część dotyczy pracowników zagranicznych, również Polaków

W ciągu minionych dwóch miesięcy audyty Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) wykazały, że w co trzeciej firmie w Norwegii doszło do naruszenia środków kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa. Część z nich dotyczy zakwaterowania pracowników zagranicznych w czasie kwarantanny. Inspekcja prosi, również w języku polskim, by zgłaszać łamanie zasad dotyczących covid-19 w środowisku pracy.

Arbeidstilsynet sprawdza pracodawców w zakresie kontroli zakażeń od połowy listopada 2020, kiedy to w kraju fiordów nastąpił znaczny wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Dotąd przeprowadzono ponad 500 inspekcji, z których w 34 proc. stwierdzono co najmniej jedno naruszenie kontroli emisji wirusa, pisze Arbeidstilsynet w komunikacie prasowym z 14 stycznia.

W 31 proc. audytów firma nie zmapowała i nie oceniła ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, a jest to konieczne nawet mimo podjęcia pewnych kroków do zahamowania emisji wirusa. W 24 proc. natomiast pracodawca nie przygotował wystarczających planów lub nie wdrożył środków kontroli w celu zniwelowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji.

Najwięcej uchybień w gastronomii i hotelarstwie Oprócz kontroli zakażeń w miejscu pracy Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje zakwaterowanie oferowane przez pracodawców pracownikom zagranicznym. Jeśli na poczet pobytu w specjalnym hotelu kwarantannowym firma zdecyduje, że taka osoba może mieszkać gdzieś indziej, w miejscu zakwaterowania należy zapewnić jej własne pokój, łazienkę i kuchnię lub catering. Od połowy listopada przeprowadzono pod tym kątem 92 kontrole, a niedociągnięcia stwierdzono w 38 proc. przypadków. tych kontroli. Największy odsetek naruszeń dotyczył zakwaterowania i wyżywienia.

Inspekcja Pracy stwierdziła największą liczbę naruszeń ochrony przed zakażeniami w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz w handlu towarami. Co najmniej jedno uchybienie w tym zakresie stwierdzono w obiektach noclegowych i gastronomicznych (54 proc.), handlu hurtowym (45 proc.), budowlance (27 proc.) i przemyśle (25 proc.).

Firma naraża cię na covid-19? Zgłoś to Arbeidstilsynet zauważa, że wiele firm dobrze spełnia wymagania odnośnie kontroli zakażeń z myślą o klientach, jednak zapominają one o mapowaniu obszarów, w których to pracownicy mogą narażać się nawzajem na zarażenie koronawirusem, oraz nie zapewniają odpowiednich warunków do odbycia kwarantanny po przyjeździe z innego kraju. Inspekcja pracy apeluje do pracowników, by zgłaszali wszelkie naruszenia, które w środowisku pracy narażają ich na zarażenie się koronawirusem. Taki komunikat po polsku Arbeidstilsynet opublikowała 7 stycznia na swoim facebookowym profilu.

Inspekcja podkreśla, że środki kontroli zakażeń w miejscu pracy są ważne zarówno dla pojedynczego pracownika, funkcjonowania całych firm – kiedy np. zbyt wielu pracowników zachoruje lub będzie musiało zostać poddanych kwarantannie, spadnie wydajność firmy, co będzie oznaczało konsekwencje finansowe – jak i dla zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ogólnie w Norwegii.

Arbeidstilsynet zapowiada, że w styczniu i lutym planuje przeprowadzić ponad 1500 inspekcji, w przypadku których przestrzeganie kontroli zakażeń potraktuje priorytetowo.