Żyję tu, ale pracuję tam. Blisko milion mieszkańców Norwegii dojeżdża codziennie do innej gminy

Popularne „gminy-sypialnie” ważnych ośrodków zatrudnienia w Norwegii:



– Sandnes – 12 316 osób mieszkających w gminie dojeżdża do pracy w Stavanger,

– Askøy i Øygarden – w obu gminach mieszka blisko 14,5 tys. osób (w każdej ponad siedem tys.) dojeżdżających do pracy w Bergen,

– Melhus i Melvik – z obu gmin dojeżdża do pracy w Trondheim blisko dziewięć tys. osób,

– Sarpsborg – około 4,7 tys. mieszkańców gminy pracuje w Fredrikstad.