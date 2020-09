Zachorowałeś na COVID-19 w pracy? Może należeć ci się odszkodowanie

O możliwości uzyskania odszkodowania poinformowała Inspekcja Pracy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jak poinformowała Norweska Inspekcja Pracy, COVID-19 może być zaliczony do chorób, które uprawniają do otrzymania odszkodowania. Jeśli do zakażenia doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych, powinniśmy ubiegać się o świadczenia przysługujące ofiarom wypadku przy pracy.

Reklama

Do pierwszych dni września Norweska Inspekcja Pracy otrzymała 15 zgłoszeń dotyczących zakażenia koronawirusem w pracy. Składały je głównie osoby zatrudnione w służbie zdrowia. – Liczba wniosków, które otrzymaliśmy, nie jest w żaden sposób adekwatna do faktycznej liczby zachorowań w miejscu pracy – tłumaczy Tone Eriksen, jeden z lekarzy pracujących w Norweskiej Inspekcji Pracy. Instytucja zwraca uwagę, że zgłoszeń nie dokonują m.in. nauczyciele, choć w najbliższym czasie może się to zmienić.

Jak informują urzędnicy, przepisy wprowadzone na początku marca pozwalają zaliczyć COVID-19 do spisu chorób zawodowych. Na odszkodowanie mogą liczyć m.in. zakażeni pracownicy oświaty, służby zdrowia czy komunikacji miejskiej. Spośród 15 dotychczasowych zgłoszeń, 13 dotyczy osób świadczących usługi medyczne.