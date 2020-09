Duży wzrost zakażeń koronawirusem: Oslo wciąż na czele nowych zachorowań

Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba nowych infekcji w Norwegii. W środę 3 września służby medyczne poinformowały o 163 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Statystyki dorównują danym z przełomu marca i kwietnia, kiedy mówiono o momencie kulminacyjnym pandemii.

Wysokie kary za naruszenie kwarantanny

Mimo powszechnej mobilizacji i przystosowania się do nowego reżimu sanitarnego, w kraju fiordów zdarzają się przypadki łamania obostrzeń, w tym zapisów dot. kwarantanny. Tylko do końca kwietnia policja odnotowała 183 sprawy dotyczące nieprzestrzegania regulacji. 51 zakończyło się nałożeniem grzywny lub skierowaniem sprawy do sądu. Kara za niedostosowanie się do obostrzeń wynosi 20 tys. NOK. Może skutkować również 15-dniowym pozbawieniem wolności. Niektóre przykłady wskazują jednak, że system karania może być dużo bardziej restrykcyjny. Jeden z mieszkańców Oslo otrzymał 40 tys. NOK grzywny za trzykrotne łamanie obostrzeń.