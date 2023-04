Wynagrodzenie za pracę 1 maja

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) informuje, że zarówno 1, jak i 17 maja (Dzień Konstytucji, święto narodowe - red.) są dniami ustawowo wolnymi od pracy i traktowane są jak niedziele.Pracownik musi otrzymać pełne wynagrodzenie za 1 i 17 maja, jeśli był w te dni w pracy, i był zatrudniony przez pracodawcę przez co najmniej 30 dni przed 1 lub 17 maja. Poza tym, jeżeli pracownik pracuje w dniach 1 i 17 maja, przysługuje mu także dodatek do wynagrodzenia. Dodatek do wynagrodzenia za 1 i 17 maja jest taki sam, jaki przysługuje za pracę w niedziele. Jeśli między zatrudnieniem a pracodawcą nie sporządzono umowy, która mówi cokolwiek o dodatku do wynagrodzenia, dodatek musi wynosić co najmniej 50 proc. normalnego wynagrodzenia, które średnio zarabia na godzinę w zwykłe dni robocze, informuje Inspekcja Pracy.