Praca w Norwegii: czy niewykorzystane dni urlopowe przepadają?

Według panującej w Norwegii ogólnej zasady ​​cały przysługujący zatrudnionym urlop należy wykorzystać w ciągu jednego roku kalendarzowego. Nie zawsze jednak udaje się to zrobić. Czy wówczas dni wolne przepadają, czy istnieje możliwość przeniesienia ich na kolejne miesiące? Co mówi na ten temat prawo?

Każdy pracownik ma prawo do co najmniej 25 dni urlopu w roku. Zdarza się jednak, że przed wystrzeleniem sylwestrowych rakiet na koncie zostaje jeszcze trochę wolnego do wykorzystania. W większości przypadków bezproblemowe jest przeniesienie części dni urlopowych na rok następny. Można uzgodnić z pracodawcą przesunięcie do 12 dni wolnych, pisze Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet).