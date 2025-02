Porozumienie w sprawie norweskiego środowiska pracy. Chodzi o zwolnienia chorobowe i wykluczenie z zawodu

Reprezentanci państwa, pracodawców i pracowników osiągnęli porozumienie w sprawie inkluzywnego życia zawodowego (IA-avtale). Nastąpiło to 12 lutego po spotkaniu negocjacyjnym z udziałem ministry pracy Tonje Brenny i przedstawicieli LO, NHO, UNIO, KS, Akademikerne, Virke, Spekter i YS.

Poprzednia Umowa o Bardziej Inkluzywnym Rynku Pracy została podpisana 18 grudnia 2018 roku i pierwotnie miała obowiązywać do końca 2022 roku. W listopadzie 2022 strony zgodziły się na przedłużenie przepisów do końca 2024 roku, jednocześnie zobowiązując się do wzmocnienia działań na rzecz redukcji absencji chorobowej i wykluczenia zawodowego.