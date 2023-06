Ponad 1000 naruszeń prawa w hotelach i gastronomii. Nałożono mniej niż… 10 kar

Inspekcja Pracy przekazała w maju alarmujące wyniki kontroli w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Działania wykazały naruszenia w około 70 proc. podmiotów. Na większość z nich nie nałożono kar.

Inspekcja Pracy w 2014 roku otrzymała prawo do nakładania kar finansowych za naruszenie regulacji dotyczących warunków pracy. Partia Pracy i Centrum zobowiązały się w 2021 roku do likwidacji patologii norweskiego rynku pracy. Jak informuje redakcja Dagens Næringsliv, zapowiadane działania nie zostały zrealizowane. W maju 2023 roku inspektorzy poinformowali o przeprowadzeniu 1044 niezapowiedzianych kontroli w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i hotelarskiej. Wykryto łącznie 1915 naruszeń przepisów prawa pracy.



Najczęściej łamane regulacje dotyczyły braku zawierania z pracownikami umowy o pracę, płatności za nadgodziny oraz stawek minimalnych. Inspekcja Pracy, poza wskazaniem naruszeń, nie ukarała przedsiębiorców. Sankcje otrzymało siedmiu z nich – pięć grzywien wyniosło od 20. do 75 tys. NOK, a jedna 200 tys. koron norweskich.