Ile osób w Norwegii pracuje? Liczba zatrudnionych rośnie, ale coraz wolniej

Wzrost liczby zatrudnionych w Norwegii wyhamował w latach 2023–2024. Największy przyrost odnotowano w administracji państwowej, podczas gdy sektor prywatny rozwijał się najwolniej, wynika ze statystyk Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Pod koniec 2024 roku liczba zatrudnionych w Norwegii wynosiła 2 863 300 osób, co stanowi wzrost o 18 tys. (0,6 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Takie dane wynikają z rejestrów statystycznych dotyczących zatrudnienia.



Analityk SSB Christoffer Berge podkreśla, że obserwowany od kilku lat wzrost zatrudnienia, szczególnie po pandemii koronawirusa, znacznie zwolnił. W latach 2020–2021 zatrudnienie poprawiło się o trzy proc. Było to następstwo gwałtownego spadku z 2019 na 2020 rok z powodu pandemii. Od tego czasu dynamika wzrostu stopniowo malała, osiągając w latach 2023–2024 poziom 0,6 proc., co jest porównywalne z okresem 2015–2016.