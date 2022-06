Zwolnienie lekarskie w trakcie wizyty online? Propozycja resortu

Ministerstwo argumentuje, że w ostatnich dwóch latach - za sprawą pandemii koronawirusa - wzrosła liczba wizyt lekarskich online, a w trakcie obowiązywania środków kontroli zakażeń w Norwegii lekarze tymczasowo mogli wystawiać zwolnienie podczas e-konsultacji. Dlatego teraz resort chce, by takie rozwiązanie przywrócić na stałe.Podkreśla jednak, że aby wyeliminować nadużycia związane z łatwiejszym uzyskaniem zwolnienia, obowiązywałyby pewne warunki, które trzeba by spełnić. Tu resort pracy wymienia m.in., że lekarz musiałby znać historię choroby pacjenta, a także leczyć go, zanim wystawił mu zwolnienie. Ministerstwo podkreśla jednak, że bardziej kładzie nacisk na możliwość przedłużenia zwolnienia w trakcie e-konsultacji, gdy dana osoba zmaga się z chorobą przewlekłą , niż wystawiania pierwszego zwolnienia z powodu “nowych” dolegliwości.