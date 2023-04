Zagraniczni kierowcy muszą mieć norweską płacę. Ministerstwo chce zmiany przepisów

Resort Pracy i Integracji Społecznej zaproponował zmianę regulacji dotyczących kierowców delegowanych do pracy w kraju fiordów. Realizujący zlecenia w Norwegii mają mieć warunki pracy oraz wynagrodzenie dostosowane do norweskich przepisów. Nowe prawo nałoży dodatkowe obowiązki na właścicieli firm transportowych.

– Kiedy zagraniczne firmy transportowe wysyłają kierowców na zlecenia w Norwegii, muszą zaoferować im norweską pensję i warunki pracy. Oznacza to między innymi, że obowiązująca będzie płaca minimalna dla kierowców zawodowych – skomentowała w ostatnich dniach marca minister pracy Marte Mjøs Persen. Proponowane przepisy wskazują, kiedy osobę realizującą zlecenie w kraju fiordów należy uznać za pracownika delegowanego. Regulacje nałożą nowe obowiązki na właścicieli firm transportowych. Informacje o firmie, kierowcy, pojeździe i realizowanych zadaniach miałyby być przekazywane do Norweskiej Inspekcji Pracy. Instytucja otrzyma zadanie przeglądu działalności zagranicznych przewoźników oraz nadzoru i regularnej kontroli. Część dokumentów ma zostać przekazana kierowcom i okazywana służbom w trakcie kontroli drogowej.

Płaca minimalna dla kierowców w Norwegii

Najniższa stawka godzinowa dla kierowców ciężarówek w kraju fiordów wynosi 196,5 NOK. W obecnej formie obowiązuje od 15 grudnia 2022 roku. Dotyczy pracowników, którzy realizują zlecenia pojazdami o masie powyżej 3,5 t. Związkowcy domagają się, by prawo zmieniono tak, by wynagrodzenie minimalne objęło również zatrudnionych do prowadzenia samochodów ciężarowych ważących od 2,5 t. Z kolei czasopismo Frifagbevegelse na początku 2023 roku zwróciło uwagę, że kierowcy zawodowi otrzymują niższą pensję od m.in. pracowników przetwórstwa rybnego (199,78 NOK), sprzątaczy (204,54 NOK) czy niewykwalifikowanych pracowników budowlanych (207,40 NOK).