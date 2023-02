Sąd Najwyższy: wymóg pobytu w Norwegii w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie narusza przepisów EOG

13-02-2023 10:36 Redakcja Moja Norwegia.pl Redakcja MN Nawet 30 000 pracowników rocznie do 2027. Sektor offshore potrzebuje rąk do pracy

W tym temacie znajdują się komentarze do artykułu Nawet 30 000 pracowników rocznie do 2027. Sektor offshore potrzebuje rąk do pracy