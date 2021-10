Rząd przedłuża covidowe pakiety pomocowe. Zostaną w Norwegii do końca roku

Rada Ministrów proponuje, by okres obowiązywania świadczeń wprowadzonych w kraju fiordów podczas pandemii koronawirusa wydłużył się. Ze zmian skorzystają osoby bezrobotne, pobierające zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. – Nie mamy wątpliwości. Musimy oferować wsparcie tak długo, jak trwa pandemia – komentuje rządową ofertę Hadia Tajik, minister pracy i integracji społecznej.

Jak informuje Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, osoby objęte wsparciem do 31 września 2021 roku mogą wydłużyć czas pobierania zasiłków do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim bezrobotnych. Rząd zaznaczył też, że do 31 grudnia obowiązywać będzie podwyższona stawka świadczenia. Podobne przepisy obejmą samozatrudnionych oraz freelancerów. Rada Ministrów wydłuży także zwolnienie z obowiązku płacowego pracodawców, którzy z powodu pandemii wysłali pracowników na permittering.



– Rozszerzenie dotychczasowego wsparcia jest konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Po tym okresie zbliżymy się do normalności i zaczniemy 2022 rok z tradycyjnymi instrumentami pomocy, dostosowanymi do rynku pracy – czytamy w komunikacie prasowym Hadji Tajik.