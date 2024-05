Pracownicy w Oslo i całym państwie gotowi do strajku. Związkowcy nie dają za wygraną

Związkowcy YS i Unio zapowiedzieli gotowość do strajku. Niepowodzeniem zakończyły się rozmowy dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w administracji państwowej oraz przez gminę Oslo. Protest uderzy m.in. w ministerstwa oraz urząd miasta norweskiej stolicy.

Wydział Finansów Urzędu Miasta Oslo otrzymał powiadomienie o możliwym strajku w środę, 15 maja. YS Kommune Oslo jest gotowe do wycofania z pracy 56 osób w dniu 24 maja. W pierwszej kolejności strajkować zaczną zatrudnieni w m.in. sekretariacie Rady Miejskiej, Agencji Środowiska Miejskiego, Agencji Kultury oraz Agencji Edukacji i Oslobygg KF. Tego samego dnia do wycofania 19 pracowników gotowe jest Unio.



– Przystępujemy do mediacji z zamiarem osiągnięcia porozumienia, ale jeśli to się nie uda, dojdzie do strajku – skomentowała szefowa negocjacji w YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. Pierwotne negocjacje zerwano 30 kwietnia.