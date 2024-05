Nowe stawki wynagrodzeń w branży budowlanej. Zmiana obejmie 36 000 pracowników

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), czyli Norweski Związek Robotniczy zakończył rozmowy dot. nowych wynagrodzeń. Pracodawców reprezentowała organizacja NHO Byggenæringen. Stawkę godzinową ustalono na poziomie 255,75 NOK.

Związkowcy zwracają uwagę, że negocjacje były długie i wymagające, choć konstruktywne. Przyznają, że udało się wypracować najważniejszy cel rozmów, czyli zapewnienie realnego wzrostu wynagrodzeń. Nowy układ zbiorowy obowiązuje zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych.



Związkowcy uzgodnili z pracodawcami m.in.:



1. Podwyższenie stawki godzinowej do 255,75 NOK,

2. Dodatek za świadectwo zawodowe podwyższony do 15,50 NOK,

3. Zwiększenie dodatku taryfowego do 7,00 NOK za godzinę,

4. Podwyżkę dodatku żywieniowego do 107 NOK,

5. Zwiększenie dodatku zmianowego o 9,00 proc.,

6. Podwyżkę pozostałych dodatków od 3,00 do 7,00 NOK.



Pracodawców zobowiązali się także do rekompensowania kosztów zakupu bielizny używanej w pracy (dotychczas opłacali jedynie koszt odzieży wierzchniej) oraz narzędzi cyfrowych zakupionych przez pracownika a wykorzystywanych na stanowisku.