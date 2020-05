Praca sezonowa w czasie epidemii. Pytamy Urząd Imigracyjny o obowiązujące przepisy

30 marca Ministerstwo Sprawiedliwości dało zagranicznym pracownikom sezonowym ze strefy UE/EOG zielone światło na wjazd do Norwegii. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie czy branży spożywczej, w których cały czas brakuje rąk do pracy. Osoby chcące dorobić sezonowo muszą jednak pamiętać, że w dobie epidemii koronawirusa wprowadzono w kraju środki ostrożności i dodatkowe przepisy, jak np. ten, by podczas przekraczania granicy okazać dokument potwierdzający zatrudnienie na sezon.

UDI: zatrudnienie trzeba potwierdzić

Przepisy regulujące pobyt pracowników sezonowych informują jasno: przed wjazdem do Norwegii trzeba mieć przy sobie umowę/kontrakt - dokument potwierdzający fakt, że pracownik otrzymał w Norwegii zatrudnienie na sezon w jednej z wyżej wymienionych branż. Nasi czytelnicy informują nas jednak, że często dopełnienie wszelkich formalności, takich jak np. podpisanie umowy o zatrudnieniu, następowało po przyjeździe do Norwegii, nie przed. W związku z tym otrzymujemy również pytania: „Czy potrzebują oni [pracownicy sezonowi - przyp.red.] podpisanych kontraktów, aby swobodnie wjechać do kraju? Do tej pory formalności papierowe załatwiane były po przyjeździe na miejsce”.

Zapytaliśmy więc norweski Urząd Imigracyjny (UDI), czy możliwy jest wjazd na teren kraju, jeśli ktoś dopiero po przyjeździe otrzyma stosowną umowę. Odpowiedź brzmi: nie.