Porozumienia płacowe 2020: Industri Energi przesuwa wszystkie negocjacje

Poniedziałek 3 sierpnia: kontynuacja rozpoczętych rozmów w tzw. frontfaget, czyli branżach najbardziej narażonych na nierówną konkurencję

Piątek 21 sierpnia: zakończenie rozmów, do tego czasu obowiązują obecne układy zbiorowe

25-28 sierpnia: negocjacje między związkiem zawodowym Handel og Kontor a pracodawcami zrzeszonymi w i Virke

Wtorek 15 września: koniec negocjacji głównej organizacji dla pracowników państwowych, związku zawodowego LO Stat oraz pracodawców publicznych reprezentowanych przez ministerstwo ds. gminnych i modernizacji.

Środa 23 września: początek ewentualnych negocjacji między LO Stat i państwowymi pracodawcami

Środa 14 października: koniec rozmów na temat porozumienia płacowego w zawodach państwowych

Decyzja o przesunięciu trwających już rozmów na temat warunków wynagrodzenia została wymuszona przez obecną sytuację krajową związaną z pandemią koronawirusa COVID-19. Jak podkreślają związkowcy, teraz priorytetem powinno być zapewnienie, aby jak najwięcej firm przetrwało obecny kryzys, a pracownicy utrzymali dotychczasowe stanowiska.– Prowadzimy rozmowy z pracodawcami i jest to całkowicie decydujące w tej sytuacji. Wszyscy nasi członkowie, niezależnie od branży, mają cel, aby przejść przez ten kryzys najlepiej jak się da i zadbać o to, aby wszyscy mieli pracę, do której wrócą – mówi Asle Reime, przewodniczący działu negocjacji w Industri Energi.Na razie nie można też podać oficjalnych nowych dat poszczególnych etapów negocjacji – wszystko zależeć będzie bowiem od tego, jak kraj poradzi sobie z postępującą epidemią koronawirusa.