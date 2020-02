Ponad 100 000 nowych miejsc pracy w przemyśle i zielonej energii: nowe prognozy rynkowe

Tysiące miejsc pracy w branży energetycznej

Norwescy naukowcy największy potencjał widzą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, opisuje serwis e24.no, powołując się na analizę dziennikarzy Klassekampen. W tej branży w ciągu kilkudziesięciu lat ma powstać aż 50 tys. nowych miejsc pracy. Sintef prognozuje również, że w sektorze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (sekwestracja, carbon capture and storage, CCS) potrzebnych będzie od 30 tys. do 40 tys. nowych pracowników. W sektorze produkcji akumulatorów ma powstać ok. 15 tys. miejsc pracy, zaś liczba nowych etatów do pracy w kopalniach i przy wydobyciu minerałów ma wzrosnąć o ok. 5 tys.



Poniżej: najbardziej powszechną metodą CCS jest podziemne składowanie CO2.