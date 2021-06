Norwegowie chcą dla nich pracować. Oto najpopularniejsze firmy w kraju

W 2021 pierwsze miejsce na podium zdobył publiczny nadawca radiowo-telewizyjny. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/xtock

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku - to określenie pasuje do 20 norweskich przedsiębiorstw, które zyskały miano najatrakcyjniejszych w Norwegii, zgodnie z rankingiem przeprowadzonym przez giganta HR, firmę Randstad. W zestawieniu królują m.in. najwięksi gracze z sektora offshore, IT, ale także publiczny norweski nadawca.

W czerwcu agencja zatrudnienia Randstad opublikowała wyniki zleconego przez siebie rankingu Randstad Employer Brand Research, który pokazuje, jak pracownicy oceniają wizerunek i markę pracodawcy. W Norwegii rynek pracy poddano analizie po raz trzeci - ankieterzy zapytali ponad 4 tys. pracowników, co sądzą na temat 75 największych firm w kraju. Respondenci odpowiadali także na ogólne pytania dotyczące ich życia zawodowego, np. oczekiwanego wynagrodzenia, motywacji do zmiany pracy itp.

Randstad zleca badania marki pracodawców od ponad 20 lat. Pod lupę bierze 33 kraje. W 2021 badanie rynku pracy w Norwegii przeprowadziła agencja Kantar.



NRK mistrzem budowania marki W 2021 pierwsze miejsce na podium zdobył publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Norsk Rikskringkasting, NRK. Co roku znajduje się w czołówce rankingu - w 2020 był czwarty - jednak w 2021 trafił na sam szczyt. Eivind Bøe, szef Randstad, uważa, że na wygraną NRK wpłynęło kilka czynników. - Przede wszystkim NRK od dawna dobrze radzi sobie w sondażach. W swojej branży osiąga bardzo wysokie noty w wielu obszarach, takich jak ugruntowana reputacja, możliwości rozwoju kariery, poziom wynagrodzenia i zaufanie. Ponadto NRK osiąga wysokie wyniki, jeśli chodzi o zarządzanie. Pandemia mogła otworzyć oczy norweskiej opinii publicznej właśnie poprzez podkreślenie, jak różnorodna jest to firma - wyjaśnia cytowany w komunikacie prasowym.

Manager ds. transmisji Thor Gjermund Eriksen z NRK z nagrodą dla najbardziej atrakcyjnej firmy w Norwegii. /Randstad materiały prasowe

Złota dwudziestka Tuż za NRK na podium znalazły się firmy Aker BP i Sopra Steria. Pierwsza prężnie rozwija się w sektorze offshore, druga w dziedzinie nowych technologii i cyfryzacji. Do najlepszej dwudziestki zakwalifikowali się też tacy giganci, jak Equinor, Norsk Hydro, Avinor czy SAS.

20 najatrakcyjniejszych firm według rankingu Randstad:



1. NRK

2. Aker BP

3. Sopra Steria

4. DNV

5. ConocoPhillips

6. Technip FMC

7. Norsk Hydro

8. Equinor

9. Aker Solutions

10. Schlumberger

11. MOWI

12. Vinmonopolet

13. Tine

14. Møller Mobility Group

15. Scandic Hotels

16. SAS

17. Avinor

18. TietoEVRY

19. Kongsberg Gruppen

20. Aibel



Przetrwać najgorsze Randstad podkreśla, że z powodu pandemii i wielu ograniczeń wprowadzonych, by zahamować jej rozprzestrzenianie się, to był wyjątkowo trudny rok dla firm. Zamrożenie gospodarki i destabilizacja na rynku pracy spowodowały, że ludzie jeszcze bardziej zaczęli zwracać uwagę na wizerunek danej firmy, np. w jaki sposób radziła sobie z kryzysem, a także jak zatroszczyła się o swoich pracowników. Pandemia spowodowała więc zmianę nastawienia pracowników do pracodawców. Randstad informuje, że dwóch na trzech ankietowanych przyznało, że teraz są o wiele bardziej lojalni w stosunku do pracodawcy niż kiedykolwiek.



Jak jednak wynika z raportu Randstad, 17 proc. pracowników w Norwegii zmieniło pracodawców w drugiej połowie 2020 r., a odsetek ten był wyższy wśród mężczyzn i osób z niższym wykształceniem (odpowiednio 20 i 26 proc.). W 2021 zmianę pracodawcy planuje 24 proc. ankietowanych, co argumentują chęcią otrzymania bardziej atrakcyjnego wynagrodzenia. - Gdy zbliżamy się do końca pandemii, pracownicy po raz kolejny będą rozglądać się za nowymi wyzwaniami poza własnym miejscem pracy. W Randstad w ciągu najbliższych kilku tygodni spodziewamy się rekordowej aktywności wśród poszukujących pracy - podsumowuje Bøe.