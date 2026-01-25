Norwegia podsumowała 150 lat handlu. Polska wśród głównych partnerów

Kluczowe znaczenie dla współczesnej Norwegii mają sektor energetyczny oraz ryb i owoców morza. Fot. Jan Arne Wold, Øyvind Gravås/materiały prasowe Equinor

Raport „Norweskie partnerstwa handlowe” pokazuje, jak na przestrzeni ponad 150 lat zmieniała się struktura handlu zagranicznego Norwegii. Dane obejmujące lata 1866–2023 wskazują na stopniowe odejście od koncentracji na kilku krajach europejskich. Punktem zwrotnym okazał się rozwój sektora ropy i gazu.

Raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazuje, że handel zagraniczny Norwegii od 1866 do 2023 roku przeszedł głęboką transformację strukturalną. Początkowo dominowała wymiana z kilkoma krajami europejskimi, głównie z Wielką Brytanią i Niemcami. Od lat 70. XX wieku kluczową rolę zaczęły odgrywać ropa i gaz, co trwale zmieniło bilans handlowy. Od 1980 roku Norwegia, z krótkimi przerwami w latach 80., utrzymuje nadwyżkę w handlu towarami, napędzaną eksportem surowców energetycznych.

Unia Europejska czy Chiny i USA? Europa pozostaje głównym kierunkiem norweskiego handlu, choć jej udział stopniowo maleje. W 1995 roku, po wejściu Szwecji, Finlandii i Austrii do Unii Europejskiej, około 75 proc. norweskiej wymiany towarowej przypadało na kraje UE. W 2023 roku udział spadł do 63,6 proc., m.in. w wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Mimo większego zróżnicowania geograficznego handel z Europą nadal dominuje, szczególnie z Niemcami, Szwecją i Niderlandami.



Od połowy lat 90. rośnie znaczenie Chin jako partnera handlowego Norwegii. Udział kraju w imporcie zwiększył się kilkukrotnie na przestrzeni trzech dekad, co odzwierciedla globalne przesunięcia w handlu. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem, zwłaszcza po obu wojnach światowych, jednak ich udział w całkowitej wymianie utrzymuje się na poziomie około 10 proc. Handel Norwegii staje się coraz bardziej globalny, choć nadal koncentruje się na ograniczonej liczbie krajów.

W okresie powojennym USA były jednym z głównych partnerów Norwegii. Z czasem ich znaczenie względne zmniejszyło się wraz ze wzrostem handlu z Europą oraz rozwojem norweskiego sektora ropy i gazu.Fot. Daniel Sannum Lauten/Pool/TV2/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Polska wśród głównych partnerów Norwegii Polska znalazła się w 2023 roku w gronie dziesięciu największych partnerów handlowych Norwegii. Jej udział w wartości całkowitej wymiany towarowej wyniósł 5,2 proc., co plasuje ją przed Danią i Francją. Wcześniej, przez wiele lat, Polska nie występowała w zestawieniach kluczowych partnerów, co podkreśla skalę zmian w strukturze norweskiego handlu.



Dane z raportu wskazują, że znaczenie Polski wzrosło wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej i pogłębieniem powiązań gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nad Wisłę trafiają m.in. ryby i surowce energetyczne. Z kolei Norwegia sprowadza m.in. maszyny przemysłowe i konstrukcje stalowe oraz meble.

TOP10 najważniejszych partnerów handlowych Norwegii w 2023 roku (udział w wartości całkowitej wymiany towarowej):



1. Niemcy – 16,0 proc.



2. Wielka Brytania – 13,8 proc.



3. Szwecja – 8,7 proc.



4. Niderlandy – 7,1 proc.



5. Chiny – 5,4 proc.



6. Polska – 5,2 proc.



7. Dania – 4,8 proc.



8. Francja – 4,8 proc.



9. Stany Zjednoczone – 4,7 proc.



10. Belgia – 4,3 proc.

W 2023 roku handel Norwegii był bardziej zróżnicowany geograficznie niż w XIX i XX wieku, choć Europa nadal odgrywa w nim dominującą rolę. Jednocześnie do grona najważniejszych partnerów dołączyły państwa, które wcześniej nie miały znaczenia w norweskich statystykach handlowych, w tym Polska.

