Norwegia podsumowała 150 lat handlu. Polska wśród głównych partnerów
25 stycznia 2026 09:42
Kluczowe znaczenie dla współczesnej Norwegii mają sektor energetyczny oraz ryb i owoców morza. Fot. Jan Arne Wold, Øyvind Gravås/materiały prasowe Equinor
Unia Europejska czy Chiny i USA?
Od połowy lat 90. rośnie znaczenie Chin jako partnera handlowego Norwegii. Udział kraju w imporcie zwiększył się kilkukrotnie na przestrzeni trzech dekad, co odzwierciedla globalne przesunięcia w handlu. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem, zwłaszcza po obu wojnach światowych, jednak ich udział w całkowitej wymianie utrzymuje się na poziomie około 10 proc. Handel Norwegii staje się coraz bardziej globalny, choć nadal koncentruje się na ograniczonej liczbie krajów.
W okresie powojennym USA były jednym z głównych partnerów Norwegii. Z czasem ich znaczenie względne zmniejszyło się wraz ze wzrostem handlu z Europą oraz rozwojem norweskiego sektora ropy i gazu.Fot. Daniel Sannum Lauten/Pool/TV2/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Polska wśród głównych partnerów Norwegii
Dane z raportu wskazują, że znaczenie Polski wzrosło wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej i pogłębieniem powiązań gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nad Wisłę trafiają m.in. ryby i surowce energetyczne. Z kolei Norwegia sprowadza m.in. maszyny przemysłowe i konstrukcje stalowe oraz meble.
TOP10 najważniejszych partnerów handlowych Norwegii w 2023 roku (udział w wartości całkowitej wymiany towarowej):
1. Niemcy – 16,0 proc.
2. Wielka Brytania – 13,8 proc.
3. Szwecja – 8,7 proc.
4. Niderlandy – 7,1 proc.
5. Chiny – 5,4 proc.
6. Polska – 5,2 proc.
7. Dania – 4,8 proc.
8. Francja – 4,8 proc.
9. Stany Zjednoczone – 4,7 proc.
10. Belgia – 4,3 proc.
