Nawet 30 000 pracowników rocznie do 2027. Sektor offshore potrzebuje rąk do pracy

Aker BP, firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym, ogłasza, że wobec wzrostu inwestycji w sektorze offshore, do 2027 zatrudni rocznie nawet 30 tys. nowych pracowników.

W rozmowie z serwisem NRK prezes Aker BP, Karl Johnny Hersvik, przyznał, że intensywny rozwój sektora naftowego wpływa na zapotrzebowanie na siłę roboczą. Jak podaje Aker BP, w ciągu pięciu lat firma planuje uruchomienie 11 projektów naftowych i gazowych na norweskim szelfie kontynentalnym. Do eksploatacji jednego tylko pola Yggdrasil, którego plany zagospodarowania w grudniu 2022 przekazano resortowi ropy, potrzebnych będzie ok. 10 tys. nowych pracowników do 2027.

Na terenie Yggdrasil Aker BP planuje dokonanie 55 odwiertów, a koszt inwestycji wyniesie 115 mld NOK. Pole ma dostarczyć ok. 650 mln baryłek ropy naftowej.aker bp/materiały prasowe

Pracownicy odchodzą na emeryturę Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników naftowych nie wynika jednak tylko z tempa inwestycji w sektorze offshore. Rozwój gałęzi energetyki odnawialnej, ale przede wszystkim starzenie się kadry powoduje, że w nadchodzących latach przemysł naftowy będzie musiał zatrudnić kilkanaście tysięcy wykwalifikowanych pracowników, informowało w kwietniu Norweskie Stowarzyszenie Ropy Naftowej i Gazu (Offshore Norge). Zgodnie z szacunkami z ubiegłego roku, które nie uwzględniały choćby nowych inwestycji z III i IV kwartału 2022, branża do 2026 roku będzie potrzebować minimum 17,5 tys. pracowników - głównie specjalistów z wykształceniem mechanicznym i elektrotechnicznym.



Obecnie ponad jedna trzecia pracowników sektora wydobywczego ma 50 lat i więcej, co oznacza, że w najbliższych latach wzrośnie liczba osób odchodzących na emeryturę. Norweski gigant naftowy Equinor szacuje, że do 2030 każdego roku na emeryturę odejdzie od 800-900 wykwalifikowanych pracowników naftowych.

Najwyższe zarobki w przemyśle naftowym Zgodnie z najnowszymi danymi Centralnego Biura Statystycznego (SSB) w przemyśle naftowym (w kategorii górnictwo i wydobycie) miesięczne wynagrodzenie wzrosło aż o 7,6 proc. do 82 130 koron brutto. To najwyższy wynik wśród wszystkich obszarów biznesowych. - Wysoka dynamika płac w przemyśle naftowym to w dużej mierze zasługa dużego wzrostu premii. Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że był to dobry rok dla branży, z dużą aktywnością i wyższymi cenami ropy i gazu - skomentował dane Tonje Køber, kierownik sekcji w SSB.

